Alberto Varela y Tania García en la sede del PSOE Gonzalo Salgado

El Partido Socialista asegura que las Elecciones Generales del 29 de noviembre son una cita importante en la que “tamén nos xogamos abrir Vilagarcía ao mar”. Así lo resumió el alcalde, Alberto Varela, que compareció acompañado por la candidata al congreso, Tania García.

La también concejala y representante en el Consello de Administración del Puerto señaló la diferencia al pasar el Miguel Hernández entre la izquierda, “onde están esas naves deterioradas coas que se pretende facer negocio cando había un acordo histórico de cesión de espazo” y la derecha, donde se puso en marcha una gran zona verde con fondos europeos. “Mentres uns especulan, outros recuperamos o espazo público para a cidadanía. De aí a importancia de votar socialista nestas eleccións”.

Naves de los parquistas

El Concello de Vilagarcía cuenta desde hace tiempo con un proyecto para derribar estas naves, pero el Puerto no dio los pasos para ejecutar el acuerdo alcanzado en su día con el gobierno local. “A resposta oficial é que están pendentes da modificación do Plan Especial”, dice Varela, para quien se trata de “unha escusa”. El regidor apuesta por la apertura de “toda esa lingua no mar”, incluido el último tramo, tras conocerse la situación de la Agrupación de Parquistas.

Varela, que está convencido que el mejor lugar para poner en valor “a ameixa de Carril é en Carril”, destaca que una vez que se pierde este objetivo sería “un erro histórico” mantener las naves en la punta de O Ramal.

Por ello, la apuesta socialista pasa por la liberación completa del muelle para uso ciudadano y señalan que, en este sentido, es muy importante que en las próximas elecciones se tenga en cuenta este objetivo a la hora de votar. Pero van más allá, ya que la designación del presidente corre a cargo de la administración autonómica, y ponen las vistas en el próximo año.