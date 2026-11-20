Varela acompañado de Luz Abalo y Tania García Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía acaba de alcanzar un acuerdo con la familia De la Cierva, propietaria de la casa de los Duques de Terranova, en A Comboa, para la compra del histórico inmueble por 1,3 millones de euros.

La incorporación de esta parcela, que pasa a ser la zona verde más grande de Vilagarcía, supone incorporar más de 33.000 metros cuadrados para Vilagarcía. "Duplica as dimensións do Miguel Hernández", explicó Alberto Varela, que compareció acompañado por la portavoz del gobierno y concejala de Servizos Sociais, Tania García, y la edil de Facenda, Luz Abalo, a la que el regidor agradeció su labor de mediación para la adquisición del inmueble.

Varela reconoce que las negociaciones fueron largas y ahora será el turno del siguiente diálogo, el que se llevará a cabo entre administraciones. Y es que la intención del gobierno local, que cuenta con apoyo de EU y BNG para adquirir esta parcela, es la de construir un centro de día y una residencia. Si no fuera posible, en todo caso, el ejecutivo se abre a otros usos. La compra supone una inversión de 34,2 euros por persona residente en Vilagarcía.

Una zona estratégica

"O primeiro paso xa está dado: xa temos a propiedade", dijo Varela, que ahora llamará "ás portas que teñen as competencias". Es decir, a la Consellería de Política Social. De hecho, durante el próximo mes está previsto la reunión con la nueva titular, Ángeles Vázquez, con el socialista como presidente de la Fegamp, donde se abordarán diferentes temas como el SAF pero también la necesidad de una residencia y centro de día para Vilagarcía. Las dimensiones de la parcela abren la puerta a poner en marcha ambos servicios.

Ahora serán los técnicos los que valorarán el estado de la vivienda y los usos que se les puede dar. Lo que sí está claro es que hay que hacer obras de consolidación "o máis inmediato posible", dijo Varela, ya que la vivienda está algo deteriorada "aínda que non para caerse".

Aún en el caso de que no sea posible la puesta en marcha de una residencia en este entorno, que el regidor calificó de "estratéxico" ya que conecta el centro con el sur del municipio y el rural con el núcleo periurbano y que, además, "supón poñer en valor o patrimonio da cidade".

Obras de consolidación

Lo primero serán las obras de consolidación, para lo que esperan contar con el apoyo de la Dirección Xeral de Patrimonio "que non estamos tendo coa Casa Jaureguízar".

También confía en que Política Social sea consciente de la necesidad de una residencia en Vilagarcía. La compra, en cualquier caso, permite abrir las posibilidades a poner en marcha una residencia, un centro de día y a rehabilitar el inmueble.

"É un pulmón verde e unha xoia arquitectónica. Agora teñen que traballar os técnicos", apuntó Varela.