Imagen de archivo de los juzgados de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, salió al paso de las declaraciones del PP, donde se atribuían el mérito de la creación del cuarto juzgado. Señala el regidor que la Xunta nunca tuvo “nas súas prioridades” esta medida, ya que en la lista enviada al Ministerio de Justicia la capital arousana no aparecía entre los primeros puestos. “O mérito é dos traballadores, que levan moito tempo reclamando” esta medida, dijo el socialista.

De hecho, el regidor incidió en que hace solo unas semanas el conselleiro del ramo, Diego Calvo, compareció en el Parlamento para responder sobre esta cuestión y aseguró que el cuarto juzgado no se ampliaba “porque o alcalde non tiña os terrenos”, dijo Varela, que criticó que los conservadores “o personalicen todo en min, cando somos un equipo”.

Por ello, no entiende que si hace unas semanas no se podían ampliar las unidades judiciales por falta de terrenos, el PP diga ahora que la Xunta ya tiene un “proxecto construtivo. Ou unha cousa, ou a outra”, apunta el regidor, que también recordó que se trata de una lucha que va más allá de los últimos tres años y que ya durante la época de Dolores García en la Alcaldía hubo un acuerdo en este sentido.