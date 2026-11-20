Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra fija para el próximo martes, 24 de noviembre, el juicio que fue aplazado en abril contra un vecino de Vilagarcía acusado de tenencia ilícita de armas.

La Fiscalía pide once años de prisión por sendos delitos de fabricación de municiones y de depósito de explosivos. Fue en junio de 2022 cuando el acusado fue objeto de un registro en su domicilio, donde le localizaron seis revólveres, tres de ellos aptos; una carabina y una pistola de dos cañones.

El escrito del ministerio público señala que en el domicilio también se incautaron de un total de 2.374 cartuchos de munición metálica de diversos calibres, todos ellos en buen estado de conservación y y funcionamiento, excepto dos, así como elementos de recargo de munición, como 1.020 kilos de pólvora y 457 puntas.

En el escrito, el fiscal señala que el vilagarciano estaba en posesión de documentación relacionada con el propósito de fabrica municipios, así como instrumentación para la limpieza y mantenimiento de armas y un cargador rápido de un revólver, entre otras.

Los efectos fueron adquiridos entre los años 2013 y 2021 a través de una web para coleccionistas. El juicio había sido fijado para abril, pero se aplazó por motivos técnicos.