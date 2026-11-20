Imagen de la manifestación del 25-N Gonzalo Salgado

O Soño de Lilith organiza una gran manifestación para el 25-N con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Lo hacen - tal y como explican desde el colectivo feminista- para "impedir un retroceso nos dereitos das mulleres". La marcha partirá a las ocho de la tarde de la Praza de Galicia y terminará en el mismo punto con la lectura del manifiesto.

La organización hace un llamamiento a manifestarse y salir a la calle "nun momento no que os avances acadados durante décadas de mobilización poden estar en risco, no caso de que os negacionistas das violencias teñen a oportunidade de impoñer o seu ideario machista". El colectivo invita a mirar "o que está a pasar noutros países, nos que se restrinxen os dereitos reprodutivos das mulleres por mor da chegada ao poder de líderes da ultradereita que desmantelan as políticas de igualdade e de protección social".

Máis actividades

La manifestación no es el único acto programado por O Soño. El día 27 a partir de las 20 horas en Planeta Mozo hay una propuesta para "facer memoria". Será bajo el título 'O Patronato de Protección de la Mujer en Galicia', con las intervenciones de la politóloga y periodista Montse Fajardo y de Silvia Fernández, abogada y viuda de Eva García de la Torre, la primera víctima reconocida del Patronato de la Mujer en Galicia.