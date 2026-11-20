La conselleira de Vivenda, María Allegue, y el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, en Marxión Gonzalo Salgado

El Consello de Administración de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal) acaba de adjudicar ala empresa Sólido Estudios de Arquitectura S.C. los trabajos de dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción de diez viviendas de promoción pública en el lugar de Marxión. Lo hace por un importe de 39.674 euros.

Cabe recordar que las obras de construcción de estas diez viviendas ya fueron adjudicadas a la firma a Construciones y Proyectos Abilleira S.L. por importe de 1.892.144 euros. El proyecto de las viviendas fue redactado por la UTE Oxil-Domohomo, adjudicado por 85.184 euros.

El inmueble contará con sótano, bajo y dos plantas. La planta del sótano estará destinada a diez plazas de garaje y diez trasteros, cuartos de limpieza e instalaciones. En lo que respecta al bajo, se emplearán elementos comunes y cuatro viviendas de dos dormitorios, una de ellas adaptada para su uso para personas con movilidad reducida.

En la planta primera habrá cuatro viviendas, dos de dos dormitorios y otras dos de tres. En la segunda planta se emplazarán dos viviendas y dos dormitorios.