EU acusa a Tania García de "mirar para outro lado" con respecto a las personas que viven en el Balneario de A Compostela
Reclama una alternativa habitacional para que no acabe sucediendo "unha desgracia"
El portavoz de Esquerda Unida de Vilagarcía, Juan Fajardo, acusa a la concejala de Servizos Sociais, Tania García, de "mirar para outro lado" con respecto a la situación de las perosnnas que utilizan el Balneario de A Compostela como "refuxio".
Reclama una alternativa habitacional y advierte de que, de no ser así, "acabará acontecendo unha desgracia e a responsabilidade será de Tania García, que debe actuar e dar explicacións públicas".
EU señala que lleva años denunciando que existen "persoas sen fogar obrigadas a malvivir nun edificio municipal abandonado, sen condicións de seguridade e habitabilidade mínimas" y que la respuesta de García ante estas advertencias "foi sempre a mesma, que nalgún lugar tiñan que vivir".
Asimismo, EU señala que se trata de un "incumprimento" ya que el "bipartito PSdeG-BNG fixo un compromiso para recuperar a infraestrutura", por lo que considera necesario recuperar su función como "emblema da nosa fachada marítima". Más allá de esta cuestión, Fajardo considera que "un concello gobernado supostamente dende a esquerda non se pode permitir que a falta de vivendo se convirta nunha condena a vivir entre lixo e ruínas".