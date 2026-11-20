Interior del Gato Negro de Carril Mónica Ferreirós

José Antonio Dávila Crespo, Eduardo Muñiz Vicente, José Luis Camino López, José Oubiña Vázquez y Juan Carlos Chorén Campaña recibirán este domingo la insignia del Gato Negro de Carril en un acto solemne programado para la una de la tarde. Es, como ocurre cada año, la conmemoración del Día del Socio y se trata de uno de los momentos más simbólicos y especiales del año para los miembros de la entidad. La jornada –aparte del momento de las insignias– estará amenizada por la rondalla y el grupo de gaitas del Gato Negro, que pondrán el toque musical a una jornada de celebración pensada para compartir y disfrutar junto a los socios y a sus amigos y familiares más cercanos. Los actos concluirán con un ágape para las personas asistentes.

El Día del Socio ya empezó el viernes con una misa en recuerdo de los miembros de la entidad que fallecieron en los últimos meses. El acto litúrgico fue en memoria de Nicolás Viqueira Pérez, Mar Barral Núñez, Antonio Veloso Abalo, Avelino Barreiro Moroño, Manuel Bóveda Ríos, Josefa Ares Ramos, Antonio Fieira Méndez, Román A. García Maneiro y José María Conde Teijeiro. La entidad agradece la participación activa de los socios.