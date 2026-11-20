El PSOE denuncia al PP ante la Junta Electoral por ocupar más espacios con propaganda de los que le corresponden
El secretario local socialista, Julio Torrado, acusa a los conservadores de hacer una campaña "fea, tosca e deslabazada"
El PSOE de Vilagarcía denuncia al PP ante la Junta Electoral por la ocupación de espacios públicos con publicidad electoral. Los socialistas explican que los conservadores "inundaron" de banderolas algunas zonas para las que no contaban con habilitación y que, debido a eso, la Junta Electoral les exigió su retirada. "Chegada a metade da campaña esa publicidade segue no seu sitio, incumprindo o permitido e impedindo a outras formacións o seu dereito a colocar a súa", añaden desde el PSOE.
El secretario local del partido, Julio Torrado, señala que la campaña del PP es "fea, tosca e deslabazada" y entiende que hay una "falta de respecto aos procedementos normativos". Cree que "a obsesión popular por non admitir máis opcións que a súa propia lévaos a estes puntos inaceptables".
Torrado expone que "non se trata só de poñer un cartel ou bandeira máis nun punto que outro, trátase de que a convivencia e as eleccións teñen unhas normas. Saltalas a sabendas e desprezar á xunta electoral desta maneira é un síntoma da actitude rancia que Ana Granja está validando no seu partido". Sentencia que "é moi triste andar facendo estas cousas de nenos pequenos".