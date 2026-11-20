La Concellería de Servizos Sociais de Vilagarcía ya busca una alternativa habitacional para las personas que duermen en el Balneario. El alcalde, Alberto Varela, señala que la situación “é complexa”, pero que desde el departamento que dirige Tania García se están dando los pasos para que estas personas residan en un inmueble que esté “en condicións humanas”.

Por otra parte, Varela explicó que las empresas que hasta ahora se interesaron por el edificio situado en el Paseo Marítimo renunciaron por sus pequeñas dimensiones, pero se compromete a seguir trabajando en este sentido. El gobierno local mantuvo varias reuniones con empresas del sector, pero no dieron el resultado buscado.

En todo caso, habrá una actuación en el inmueble que consistirá en el tapiado, la consolidación del mirador y el adecentamiento y pintado. El último de los incendios, que se registró a primera hora de la tarde del jueves, no fue muy grave, aunque la intensa humareda negra que se creó llamó la atención de muchos conductores e incluso obligó a cortar un carril de circulación un tiempo.