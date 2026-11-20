Imagen del colegio de A Lomba Gonzalo Salgado

El colegio A Lomba ha sido galardonado con el premio ‘Boas prácticas en Igualdade’. El centro vilagarciano se ha llevado un accesit como mejor iniciativa educativa en materia de igualdad. Lo recibe por su concienciación en esta materia desde edades muy tempranas, algo que – señalan desde el colegio – es clave para lograr una sociedad asentada en las bases de la igualdad.

Desde A Lomba indican que su proyecto asienta sus bases en el conocimiento de referentes femeninos que son próximos. Lo que realizaron en el marco del mismo han sido conmemoraciones, talleres y actos. También pusieron en marcha patios dinámicos e inclusivos para garantizar la igualdad de oportunidades en los tiempos de ocio y recreo y en los que implicaron a todo el alumnado del centro.

Los premios convocados por la Diputación de Pontevedra –y que abarcan varias categorías– tienen como objetivo reconocer públicamente el esfuerzo realizado por diferentes entidades que hagan prácticas encaminadas a promover la igualdad de género y la lucha contra las violencias machistas. Un tema que se aborda con el proyecto de A Lomba.