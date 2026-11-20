El portavoz del BNG, Javier Rodríguez, durante un Pleno Gonzalo Salgado

El grupo municipal del BNG de Vilagarcía reclama la recuperación del Balneario de A Compostela tras el nuevo incendio que sufrió ayer debido a la acumulación de ropa y enseres. "O sucedido deixa claro que non hai máis escusas", dicen los nacionalistas.

El BNG reclama que la recuperación del edificio "non era unha simple declaración deintencións, senón unha proposta concreta incorporada ás negociacións orzamentarias". En este sentido, la formación proponía una actuación en dos fases: una primera para rehabilitar y asegurar la fachada, evitar que el deterioro siga avanzando, y una segunda para acometer la recuperación integral del interior del edificio.

La intención de los nacionalistas es que, una vez rehabilitado, se destine a una escuela de hostelería y, como alternativa, proponen un centro de día. "O Balneario non necesita máis anuncios nin máis promesas. Nescesita obras. O goberno municipal ten que deixar de mirar para outro lado, poñer en marcha o proxecto e cumprir cos compromisos acadados e coa folla de ruta marcada polo BNG", señalan desde la formación que lidera Xabier Rodríguez.