Cayetana Álvarez de Toledo participó en una charla-café en A Batea Gonzalo Salgado

La número 2 de la candidatura del PP por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, inició su gira de campaña en la provincia de Pontevedra con paradas tanto en Sanxenxo como en Vilagarcía. En el primero tuvo una comida con el alcalde, Telmo Martín, con el presidente provincial de la formación, Luis López, y con representantes de la sociedad de la localidad. En Vilagarcía estuvo en una charla-coloquio en la hora del café acompañada por militantes y por la portavoz municipal, Ana Granja. Álvarez de Toledo defendió en O Salnés el proyecto de Feijóo y del PP como el “único que puede realizar el cambio necesario en España”.

La responsable política trasladó sus impresiones sobre el futuro político de España y el punto de inflexión que puede haber tras los comicios generales del próximo domingo 29. Reclamó el voto para el proyecto popular liderado por Alberto Núñez Feijóo.