Intervención en el Balneario Mónica Ferreirós

La asociación Adeplavi lamenta que “se repitan” incendios como el del jueves y muestra su preocupación por la acumulación, en el interior del edificio, de “basura y suciedad”, denunciando “problemas de insalubridad y presencia ocasional de roedores”. Consideran urgente un proyecto para rehabilitar el edificio, “respetando su valor histórico y arquitectónico” y así se lo trasladaron a Ravella. De hecho, recuerdan que en 2023, tras otro incendio, ya pidieron la recuperación del Balneario.