Vilagarcía programa máis de 40 días de Nadal con máis decorado ca nunca
A Rúa Clara Campoamor volverá acoller a Aldea dende o 18 de decembro e ata o 5 de xaneiro
Máis de 40 días de actividades, máis decoración ca nunca e propostas que se repiten porque funcionaron en anos anteriores. Vilagarcía contará co Nadal máis intenso do noroeste peninsular, tal e como explicaron na presentación o alcalde, Alberto Varela, e os edís de Cultura e Promoción Económica. O ‘Nadalízate!’ contará de novo con propostas como o Fexturrón, a Aldea de Nadal, a Toma das Uvas ou a Cabalgata de Reis.
Tal e como xa se tiña anunciado, o encendido oficial será o sábado 28 en la Praza de Galicia. Será un evento que contará coa actuación de Coda, coa presenza de Papá Noel e cos elfos do Nadal típicos da cidade. “Se chove, temos plan b”, asegurou Varela.
Xusto o día antes abriranse as portas do Fexturrón que encherá o recinto de Fexdega coa tradicional pista de xeo e un total de 17 atraccións e actividades pensadas para os máis pequenos da casa. A proposta seguirá ata o día 10 de xaneiro. “O ano pasado visitárono 50.000 persoas”, apuntou o rexedor.
Nova campaña especial dos bonos 'Son da Casa'
O alcalde anunciou que será o día 1 de decembro cando saian á venta un total de 3.500 bonos da nova campaña de promoción e apoio ao comercio e hostalería local “Son da Casa”. O funcionamento é o mesmo que o de edicións anteriores. O cliente paga 20 euros e obtén bonos por un valor de 30 para gastar en establecementos que se teñan sumado á campaña. Alberto Varela presumiu de que “igual non fomos os primeiros, pero dende logo fomos dos que sacamos antes este tipo de iniciativa”. A súa venta acostuma a ser un éxito e sempre se esgotan.
A Aldea de Nadal volverá a ser outra das grandes protagonistas destas datas tan sinaladas. Estará activa na rúa Clara Campoamor dende o 18 de decembro ata o 5 de xaneiro. Terá – novamente– unha temática do Nadal británico. “Funcionou e non o imos cambiar”, indicou Álvaro Carou. Virá asociada a outras actividades tales como pasarrúas ou obradoiros para os nenos, que este ano se trasladan ao Salón García. “A idea é dinamizar o comercio e a hostelería local e que haxa dinamismo nas rúas”, señalan dende Ravella.
Non só o centro da cidade vivirá ao máximo o Nadal. Tamén o farán as parroquias. O goberno local explicou que as actividades chegarán a un total de 14 centros socioculturais con sesións de contacontos interactivos – ‘Sapos e bruxas’– e outros inspirados nos animais da tradición galega. Estas actividades desenvolveranse entre o día e o 27 de decembro. A Biblioteca Municipal será outro dos espazos para gozar de actividades máxicas. Será coa proposta de ‘Entre libros anda o conto!’ os días 12 e 18 de decembro.
O teatro tamén terá especial relevancia na programación con unha representación diferente de ‘Alicia no país das marabillas’, fixada para o día 27.
Ampliación dos xardíns
O alcalde subliñou que este ano a decoración aumenta. “A xente quere iluminación, aínda que hai a algúns que lle parece que se gasta moito neles”. Entende o primeiro edil que é unha forma de dotar de vida as rúas e contribuír a que haxa máis consumo tanto nos comercios como nos locais hostaleiros. Outra das novidades deste ano é que se ampliará o número de xardíns efémeros en diferentes puntos do centro. “Funcionan moi ben, decoran tanto de día como de noite e dannos un toque distintivo”, declarou a edila de Cultura, Sonia Outón.
A programación específica complétase con dous eventos xa fixos no calendario. Primeiro a Toma das Uvas na Praza de Ravella. “Batéronse todos os récord o ano pasado e o tardeo está máis de moda ca nunca na cidade”, sinalou Carou. A outra é a gran Cabalgata de Reis a tarde do 5 de xaneiro.