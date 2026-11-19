Tania García con Losada y Silva en la pegada de carteles del PSOE Cedida

La candidata al Congreso, Tania García, destaca que la aprobación del cuarto juzgado de Vilagarcía llega "da man dun goberno socialista". Asimismo, incide en que aunque es una demanda de la ciudadanía y de los profesionales de la justicia, también lo es "especialmente" de los sucesivos ejecutivos locales del PSOE. "Aí está o acordo do Pleno na época de Dolores García", señala la número 4 de la lista del puño y la rosa en la provincia.

Apunta García que se trata de un objetivo "que proseguiu co actual alcalde, Alberto Varela, quen lle pediu esa ampliación ao ministro de Xustiza, Félix Bolaños, nunha reunión celebrada hai uns meses". En este sentido, los socialistas recuerdan que hace unos días el PP local se preguntó qué hacía el Gobierno de España por la ciudad. "Pois ben: aí teñen outro exemnplo meridiano. O que é case gracioso é ver agora ao PP de Bayón celebrando que por fin se vai facer xustiza, nunca mellor dito, cando foi a Xunta e, polo tanto, o PP, que nunca tivo aos xulgados de Vilagarcía entre as súas prioridades". Algo que, destacan, "xa pasou co centro de saúde".