Imagen de un Pleno en Vilagarcía Mónica Ferreirós

El dinero sobrante de proyectos como el acondicionamiento de la nave de usos náuticos de O Cavadelo y de la humanización de la calle Clara Campoamor permitirán al gobierno local llevar a cabo actuaciones urgentes en diferentes puntos de la localidad. La modificación de crédito para hacerlo posible se debatirá en el pleno del próximo jueves y el ejecutivo presidido por Alberto Varela espera lograr los apoyos necesarios para sacarla adelante.

Con este trámite habrá disponibles 107.546 euros para cuestiones concretas. Primero para llevar a cabo reformas en los cementerios de la ciudad. En concreto lo que se hará será ampliar el número de nichos en el camposanto de Carril. A Esto se dedicarán 50.000 euros.

Por otra parte los 57.546 restantes servirán para financiar la reparación en la red viaria y ejecutar trabajos de accesibilidad en aceras solicitados por los vecinos. El Concello pretende sacar este cambio de crédito adelante para no tener que recurrir a financiación externa para ejecutar estas dos inversiones que considera importantes. Será uno de los principales puntos de la sesión plenaria ordinaria del mes de noviembre, pero no el único. De hecho la Corporación deberá debatir la propuesta de Urbaser –empresa encargada de la gestión de la limpieza y recogida de basura– para que se revisen los precios del servicio de ‘Contenerización, recollida e transporte de residuos, xestión do Punto Limpo e limpeza viaria de Vilagarcía’. La actualización –explican desde Ravella– está prevista en las cláusulas del contrato aprobado en su día y se supedita a condicionantes como el haber pasado ya dos años y haber ejecutado al menos el 20% del mismo.

Los datos

La administración municipal indica que la medida que propone Urbaser supone un incremento del 6,4% en el precio del contrato, a aplicar desde el 18 de mayo de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026 y que se traduce en una suma considerable que alcanza los 422.745 euros. La propuesta cuenta con los informes favorables de los servicios técnicos y jurídicos del Concello, que avalan el cumplimiento de los requisitos recogidos en los pliegos para poder demandar la revisión de precios. Así pues, si la medida se aprueba en el Pleno, la administración local asumirá directamente el pago de la citada cantidad sin que ello repercuta en ningún caso en que suba lo que ya se abona en la factura por parte de los ciudadanos.

Exponen desde Ravella que, si se aprueba la propuesta, la revisión de precios “facilitará que Urbaser poida afrontar as melloras salariais acordadas no convenio que, despois dun longo período de negociación, se asinou o 27 de xullo”.