O BNG enche o Salón García, pide votar “sen medo nin resignación” e advirte de que van dar a “sorpresa” o 29-N
Pontón reivindica en Vilagarcía o “orgullo” da loita contra Altri e os depósitos, pero tamén o éxito da mobilización na folga
O BNG encheu o Salón García no mitin central en Vilagarcía, no que Ana Pontón chamou a recuperar o “orgullo” que loitou contra os depósitos de Ferrazo pero tamén que sacou “coas mans” o chapapote da entrada da Ría de Arousa, para que a partir do 29 de novembro “non nos traten de segundos”. Nun acto que foi presentado polo portavoz local, Xabier Rodríguez, os nacionalistas pediron encher as urnas “para que non haxa involución, pero sen medo”, en palabras da número 1 ao Congreso pola provincia de Pontevedra, Carme da Silva, que advertiu de que “como baixemos o machete quedan a escuras en Madrid”.
“O vento é noso”, dixo a representante nacionalista no Senado na lexislatura que acaba de rematar. A posta en valor da produción de enerxía eólica en Galicia estivo moi presente nuns discursos nos que houbo críticas á dereita e á ultradereita, pero tamén ao Goberno de Pedro Sánchez. “O BNG non acepta nin un só euro público para seguir alimentando ao monstro da guerra”, dixo da Silva.
“Destinan 25 veces máis a armas que ao Plan de Vivenda”, criticou Pontón ao goberno de coalición, mentras que cualificou de “timo” a Feijóo. “O seu aval para gobernar é a súa xestión en Galicia, onde recortou máis de dous mil millóns de euros en Atención Primaira e creou lista de espera mentres beneficia á sanidade privada”, apuntou a voceira nacional, que tamén fixo referencia á política industrial do PP en casos como Altri e a Mina de Touro.
Carme da Silva tamén reclamou a mellora das infraestruturas na comarca e puxo como exemplo a rede ferroviaria e asegurou que non puido ir en tren en Vilagarcía pola falta de cercanías. “Facernos respectar significa que as nosas mariscadoras poidan traballar e non ter un convenio que as obriga a facer o que tiña que estar facendo a Xunta, como as limpezas a rexeneración de praias”, incidiu a candidata ao Congreso, que apuntou que se houbese miles de traballadoras paradas en Madrid polo peche dunha fábrica “estarían en todos os medios”. Ademais, mostrou a súa oposición a que impoñan “o 50% da eólica mariña” e puxo en comparación a resistencia á suba das pensións ao IPC fronte aos beneficios “dun 325% de Repsol”, mentres reclamou máis forza nacionalista nas Cortes para reclamar unha tarifa enerxética galega e impostos ás eléctricas.
Xabier Rodríguez advertiu de que a “ultradereita ameaza ás mulleres” e “non podemos quedarnos cos brazos cruzados” e Raquel Aragunde, de Galiza Nova no Salnés, defendeu que o BNG é a “ferramenta para loitar contra a inxustiza”, mentres que Duarte Correa reivindicou o traballo feito por Rego e da Silva no Congreso e no Senado aínda que “o PSOE incumpriu unha parte”, polo que “precisamos máis forza”. Un incremento dos votos que os nacionalistas están convencidos de que conseguirán. “Hai moita ilusión”, dixo Pontón, que asegurou que o BNG “vai ser a sorpresa” do 29-N.