Acto del Partido Popular en Vilagarcía Cedida

El Partido Popular de Vilagarcía pone en valor el trabajo del diputado Juan Bayón para la renovación de la planta judicial que concede una cuarta unidad a la ciudad. Destacan desde la formación que "finalmente se fai realidade despois de máis de tres anos de reclamacións institucionaiss e de insistencia dos operadores xurídicos".

Los conservadores consideran que esta medida es fruto de la "presión feita" y que supone "unha excelente noticia para Vialgarcía e para o conxunto dos cidadáns", ya que "permitirá reforzar os medios dispoñibles para atender a carga de traballo existente".

El PP de Vilagarcía destaca que la Xunta "leva anos reclamando ao Goberno central a creación desta nova unidade xudicial, trasladando reiteradamente esta necesidade a través dos órganos de coordinación co Tribunal Superior de Xustiza de Galicia". La petición, apuntan, también fue defendida por abogados y procuradores.

"En tempo de desconto"

El PP también pone en valor las iniciativas presentadas en el Pleno para instar al ejecutivo de Pedro Sánchez a crear esta cuarta sala, así como en el Congreso de los Diputados, a través de Juan Bayón, que llevó este asunto varias veces a la cámara.

La portavoz municipal, Ana Granja, destaca que se trata "dunha boa noticia, que chega tarde pero chega" y que es una reivindicación que "finalmente obtén resposta".

El PP anuncia que ya está preparado el proyecto de remodelación del edificio judicial y que trabajará para ejecutar las actuaciones necesarias en la mayor brevedad posible. "Estaba xa preparada para a súa posta en funcionamento", dice Granja, mientras que Bayón explica que "grazas a reiterar esta petición, o Goberno central tivo en conta a Vilagarcía", aunque lamenta que tras ocho años de Sánchez en la Moncloa tome esta medida "no tempo de desconto e en plena campaña electora, pero máis vale tarde que nunca".