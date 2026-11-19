Carracedo dio la conferencia inaugural Cedida

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés consolidó su apuesta por la formación especializada y de vanguardia con la celebración de la ‘III Xornada de Enfermidades Minoritarias: do diagnóstico precoz á atención integrwal: o valor da abordaxe multidisciplinar’, un evento de alcance autonómico que se llevó a cabo en Montecelo.

Este foro científico, con el patrocinio de la Fundación Galega de Investigación Biomédica Galicia Sur y las farmacéuticas Sanofi, AstraZeneca, Chiesi, Alexion Pharma, Takeda y Alnyman, reunió durante la tarde a distintos líderes clínicos, gestores del Sergas y representantes de los movimientos asociativos, para debatir sobre los desafíos terapéuticos inmediatos y los últimos avances alrededor de las patologías consideradas popularmente como “raras”.

La apertura institucional de este encuentro corrió a cargo del director de atención hospitalaria del CHUP, David Barros; acompañado por el jefe de Medicina Interna, Juan Carlos Rodríguez; y la directora de la Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas, Carmen López.

La conferencia inaugural corrió a cargo de Ángel Carracedo, ahondando en el diagnóstico genético. A continuación, se celebraron diversas mesas redondas multidisciplinares