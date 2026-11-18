David Regades y Alberto Varela firmaron el acuerdo en el Salón Nobre de Ravella Mónica Ferreirós

Un centro de negocios que sirva para incentivar el emprendimiento y que albergará un vivero de empresas en Vilagarcía. Este es el objetivo que tienen Zona Franca de Vigo y el Concello de Vilagarcía, que firmaron un convenio para iniciar el proceso y hacerlo realidad cuanto antes. Zona Franca lanzará una oferta pública para conseguir el inmueble que albergaría el citado centro. Este debe cumplir una serie de requisitos. Primero que sea un edificio histórico que se pueda rehabilitar. “Creemos que debemos actuar de forma ejemplarizante y que es una buena ocasión para recuperar el patrimonio local”, explicó el presidente de Zona Franca, David Regades. El edificio debe tener, además, entre 1.000 y 1.500 metros de superficie y tener las características idóneas para albergar oficinas, usos múltiples, un espacio de coworking y un centro de emprendimiento.

Regades defendió que este es un modelo que funcionó en otros lugares de Galicia como son O Porriño, Nigrán y próximamente Redondela.

Regades defendió que tanto Vilagarcía como la comarca de O Salnés son zonas muy dinámicas y estratégicas a nivel económico y empresarial, de ahí que sea un lugar bueno para establecer uno de estos centros de negocios. “Es una fórmula de éxito que es todo un ejemplo en Europa”, destacó Regades.

Indicó que “con este protocolo iniciamos un camino sólido y bien planificado para traer a Vilagarcía todo el ecosistema de apoyo empresarial de Zona Franca, creando un nuevo polo de innovación, empleo y vanguardia”.

Regades habló de inversiones y señaló que “falamos de cerca de dos millones de euros descontando el coste del edificio, que se hará con la tasación de un organismo homologado por el Banco de España”.

"Socio y fiable"

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, agradeció que –con este proyecto– Zona Franca confirme su implantación en la comarca y su buena disposición a colaborar, calificando al Consorcio como un “socio fiel e fiable”. El regidor socialista apuntó que “Vilagarcía é unha cidade en expansión cunha economía en crecemento dende hai anos, como o demostran o número de empresas que se están a crear e as cifras máis elevadas da nosa historia de persoas traballando e de afiliacións á Seguridade Social”. Añadió que, precisamente por eso, non “imos a quedarnos quietos, temos que seguir promovendo iniciativa que alimenten e aceleren ese desenvolvemento, e este centro de negocios é fundamental”.

Las opciones

El alcalde reconoció que son dos o tres inmuebles en la ciudad los que podrían cumplir los requisitos que se exigen desde Zona Aberta y que, una vez se lance la oferta pública, se dará a conocer finalmente quién será el elegido.

Una vez que el Consorcio identifique y seleccione el inmueble apropiado y siempre que el estudio de viabilidad económica resulte factible, se formalizará entre los dos organismos un convenio interadministrativo en el que se determinarán los compromisos concretos de cada una de las dos instituciones.

La elección del centro urbano para el citado centro responde a la voluntad, más que nada, de revitalizar la actividad económica y social diaria de la zona, creando sinergias con la economía local.