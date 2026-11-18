La entrega de premios fue en la Cidade da Cultura

La Xunta de Galicia otorgó el primer premio en la modalidad de Danza Moderna del Xuventude Crea 2026 a la pieza ‘Chiri’, de la vilagarciana Antía Rodríguez. Esta propuesta –que ha logrado el máximo galardón del certamen– muestra dos versiones del mismo conflicto para enseñar las contradicciones y también el derecho a la libertad individual de expresión.

La modalidad de Danza Moderna es una de las 15 especialidades que componen la convocatoria del Xuventude Crea 2026, que sigue consolidando su interés entre los jóvenes gallegos con cerca de medio millar de personas inscritas este año y que celebrará la gala cuando terminen todas las finales de las diferentes categorías.

La iniciativa –tal y como explican desde la administración autonómica– llega este año a su edición número 17 y se consolida como un programa de prestigio en el ámbito cultural y artístico gallego. En él ya participaron cerca de 6.000 jóvenes con 4.000 obras y proyectos creativos y en el que se repartieron cerca de 700 premios por un importe total superior al millón de euros y 89 menciones de honor.

La final de la categoría de Danza Moderna se celebró en al Cidade da Cultura. También hubo premiados de Lugo, A Coruña y Sada.