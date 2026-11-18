Imagen de bateas en la Ría de Arousa Mónica Ferreirós

La Ría de Arousa resiste –de momento–el avance de la marea roja en el litoral gallego. Según los últimos informes de estado emitidos por el Intecmar, solo dos polígonos de bateas –en la zona de O Grove– están cerrados a la extracción. Una situación diferente a la que se vive en la Ría de Pontevedra, con presencia importante de la biotoxina. En todo caso, el servicio de control del centro ubicado en Vilaxoán mantiene una vigilancia permanente y una comunicación directa con el sector por si hay algún avance al respecto.

El sector iniciará en solo unas semanas la extracción de la mejilla en las rocas, como parte de la campaña anual de recolección.