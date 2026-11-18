Manifestación por el 25-N en Arousa en 2024 Gonzalo Salgado

Concienciar en la lucha contra las violencias machistas desde las aulas. Ese es el objetivo del Festival Reivindicativo organizado por el área de Igualdade del Concello este viernes a las once en el Auditorio. Alumnado de los colegios Filipense, San Francisco, Rubiáns, A Escardia, Rosalía de Castro, Arealonga, A Lomba, el Centro de Educación Especial y los institutos Castro Alobre y Carril.

En esta edición, la música será el punto de partida para el análisis y la crítica. A lo largo de varias semanas los centros participantes trabajaron en las aulas cuatro canciones de The Teta’s Van. Los temas serán ‘As mozas son guerreiras’, ‘Muller libre’, ‘Que tristura’ y ‘Unha moza en tetas’. A través de sus letras, el alumnado reflexionó aspectos como la libertad de las mujeres y los mandatos sociales que condicionan sus vidas.

El alumnado también tendrá un papel protagonista en el festival mediante una entrevista a los componentes del grupo nacido en 2011 y que hace versiones de temas famosos utilizando la lengua gallega y combinando humor y mensajes reivindicativos para abordar diferentes injusticias sociales.

Entre otros aspectos, les preguntarán por su trayectoria, la filosofía de su trabajo, su visión del feminismo, el papel de la música y el compromiso social.

A través de esta iniciativa, el área de Igualdade pone en valor la educación como espacio fundamental para prevenir las violencias machistas, cuestionar las desigualdades y avanzar hacia una sociedad feminista. Una reivindicación colectiva en la que los jóvenes no solo escuchan, sino que actúan.