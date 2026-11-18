Una misma factura podría generar dos comunicaciones a la Agencia Tributaria: una a través de Verifactu y otra mediante el sistema de factura electrónica Cedida

Con el anuncio de un nuevo aplazamiento de la entrada en vigor de Verifactu, los autónomos y las pequeñas empresas ven, una vez más alterado el calendario de aplicación y en, consecuencia, tendrán un margen más holgado para afrontar la transformación de sus sistemas de facturación.

La implantación de Verifactu y de la factura electrónica obligatoria implica nuevos requisitos tecnológicos y administrativos que preocupan a los asesores fiscales, especialmente por la posibilidad de que ambos sistemas obliguen a comunicar información duplicada a Hacienda. De esta manera al generar duplicidades de información también acarreará mayores costes y requerimientos de la Agencia Tributaria solicitando aclaraciones en el caso que los datos enviados no coincidan.

Esta casuística se debería a que una misma factura podría generar dos comunicaciones a la Agencia Tributaria: una a través de Verifactu, que registra los datos de facturación, y otra mediante el sistema de factura electrónica, que regula el intercambio de documentos entre empresas y profesionales.

Esta duplicidad podría incrementar los costes de los programas informáticos y dificultar la gestión diaria de las pymes. Además, si una factura se rectifica y los cambios no se reflejan correctamente en ambos sistemas, podrían darse discrepancias en la información recibida por Hacienda, dando lugar a comprobaciones o requerimientos.

En cuanto al cronograma de implementación de Verifactu, ha experimentado ya varios aplazamientos. Las fechas inicialmente previstas para su aplicación eran el 1 de enero de 2027 para las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para los autónomos y demás contribuyentes que desarrollan actividades económicas.

Sin embargo, Hacienda ha anunciado su intención de trasladar la implantación hasta octubre de 2028, con el objetivo de coordinarla con la entrada en vigor de la factura electrónica obligatoria. Esta modificación pretende evitar que los negocios tengan que adaptar sus programas informáticos en dos momentos diferentes y así unificar el proceso de transformación.

No obstante, este nuevo aplazamiento está pendiente de aprobación normativa. Por tanto, las fechas de enero y julio de 2027 continúan siendo las legalmente vigentes mientras no se publique el cambio.

Conviene precisar que el aplazamiento anunciado hasta octubre de 2028, pendiente de aprobación normativa, se refiere a los plazos de adaptación de los sistemas informáticos de facturación y no únicamente al envío automático de datos a Hacienda. El Reglamento permite utilizar tanto sistemas VERIFACTU, que remiten automáticamente los registros de facturación a la Agencia Tributaria, como sistemas que los conservan sin esa remisión continuada y cumplen los requisitos exigidos. Esta adaptación debe distinguirse de la obligación general de garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, establecida en el artículo 29.2.j) de la Ley General Tributaria, y de la prohibición del software que permita ocultar o manipular operaciones.

Esto significa que, aunque Hacienda pretenda dar más tiempo para tener el sistema informático adaptado, la ley ya prohíbe usar programas que permitan alterar la contabilidad (el llamado software de doble uso o programas para ocultar ventas).

Por otra parte, cuando se trata de facturación entre empresarios y profesionales, la factura electrónica obligatoria, regulada por la Ley Crea y Crece y desarrollada por el Real Decreto 238/2026, ya tiene calendario de implantación:

-Empresas y profesionales con volumen de operaciones calculado conforme al artículo 121 de la LIVA durante el año natural inmediato anterior superior a ocho millones de euros deberán utilizar obligatoriamente la factura electrónica a partir del 6 de octubre de 2027.

-Para el resto de empresas y autónomos, la obligación comenzará el 6 de octubre de 2028.

Además de la obligación de facturación electrónica, también se deben comunicar los estados de las facturas y de los pagos y los plazos para esta obligación serán los siguientes: desde el 6 de octubre de 2028 para las personas jurídicas con una facturación de hasta ocho millones de euros y desde el 6 de octubre de 2029 para las personas físicas y entidades en régimen de atribución de rentas cuando su volumen de operaciones no haya excedido de ocho millones.

En síntesis, aunque persiguen objetivos distintos, ambos sistemas forman parte del proceso de digitalización de la facturación: VERI*FACTU se orienta a garantizar la fiabilidad e inalterabilidad de los registros, mientras que la factura electrónica busca digitalizar las relaciones comerciales, facilitar el seguimiento de los pagos y combatir la morosidad. Por ello, los asesores fiscales reclaman a la Agencia Tributaria una implantación coordinada que evite duplicidades y simplifique el cumplimiento de las obligaciones.

Para autónomos y sociedades, resulta aconsejable comprobar si sus programas de facturación están preparados y consultar con sus proveedores las adaptaciones necesarias y sus costes. El reto es que la digitalización contribuya a mejorar el control fiscal y agilizar la gestión empresarial sin convertirse en una carga económica y burocrática desproporcionada, especialmente para los autónomos y las pequeñas empresas.