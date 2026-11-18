Imagen de una de las propuestas de la edición de este año GonzaloSalgado

El Curtas Festival do Imaxinario cifra en 30.000 las personas asistentes entre todas sus actividades. Su edición –dicen– más exitosa. Señalan desde la organización que el crecimiento en público respecto al año pasado ha sido superior al 90%. De esta forma indican que el festival se consolida convirtiendo a Vilagarcía como capital del mejor cine fantástico.

Insisten desde Curtas que el festival ha dado este año un paso decisivo hacia un modelo “plenamente experiencial” en donde “los espectadores abandonan la pasividad para formar parte activa de la cita”. Tanto las proyecciones como los directos musicales fueron muy aplaudidas por el público. La parte inclusiva y adaptada – con las sesiones azules– también hicieron que los espectadores más vulnerables pudiesen disfrutar sin barreras del festival.

La renovación de los premios es otro de los elementos que destaca la organización.