Las viviendas de Dorado fueron retiradas tras un acuerdo con el Concello de A Illa | cedida

El Ministerio de Hacienda ha anulado hasta nuevo aviso la subasta masiva de inmuebles del Plan Nacional sobre Drogas. Entre ellos estaban propiedades incautadas a Sito Miñanco, Marcial Dorado y el fallecido Manuel Abal Feijóo ‘Patoco’.

Aunque varios de los lotes ya fueron incluidos en subastas aneriores, entre ellos figuraba uno nuevo, los pisos de Sito Miñanco en el centro de Pontevedra. También en esta puja estaba el edificio que Marcial Dorado comenzó a construir en el municipio pontevedrés de A Illa, pero fue retirado tras llegar a un acuerdo con el Concello.

Así pues, figura el piso de Miñanco en la calle Loureiro Crespo de Pontevedra y otro en Benito Corbal. Además hay otra vivienda en O Rial y otra casa ubicada en Pradocelo, en Sanxenxo. A la subasta anulada volvían los diez locales comerciales de Marcial Dorado en Santiago. También hay fincas y un bajo comercial vinculado en su día a Manuel Abal Feijóo ‘Patoco’.