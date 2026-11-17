La Aldea de Nadal de Clara Campoamor es uno de los atractivos de estas fechas en Vilagarcía Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía abre el plazo para anotarse en la Aldea de Nadal y en el Concurso de Escaparates, dos de las fórmulas para llenar de magia las calles en esta época tan entrañable. El objetivo de estas iniciativas, que organiza la Concellería de Promoción Económica, es también el de dinamizar el municipio e incentivar su ambientación.

Ambas se regulan por las bases que se pueden consultar en la sede electrónica municipal, donde se indica también el procedimiento de inscripción y los requisitos a cumplir en cada caso, así como los formularios de solicitud y donde presentarlos.

La Aldea de Nadal regresará a la Rúa Clara Campoamor, donde fue todo un éxito durante el año pasado, en las primeras navidades de esta calle abierta, tras su peatonalización. Volverá a llenarse de la magia de los cuentos de Dickens y contará con ocho casetas para la venta de productos relacionados con las tradiciones típicas de esta época, ya sean de alimentación, como de decoración, complementos o papelería, entre otros.

Las casetas estarán a disposición de los interesados de forma gratuita, con el compromiso del cumplimiento de los horarios establecidos y de los días que finalmente se les asignen. Eso sí, los solicitantes podrán escoger las fechas que mejor les vengan y la ocupación no tiene que ser por el periodo completo, lo que permitirá completar el calendario con el mayor número de propuestas. Uno de los puestos se reservará para el uso de las ONG, fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro.

Concurso de decoración

El Concurso de Decoración de Nadal tendrá este año temática libre, aunque relacionada con las fiestas. Las inscripciones se pueden presentar hasta las 14 horas del 15 de diciembre, aportando el formulario, las fotografías de la decoración con el cartel del certamen, que también se pueden descargar de la sede electrónica. Un jurado visitará sin previo aviso los establecimientos. Los tres mejores trabajos serán premiados con 595, 395 y 200 euros. La programación de la Campaña de Nadal se presentará en breve