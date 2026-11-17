Zona donde se llevará a cabo la actuación Mónica Ferreirós

El Concello de Vilagarcía llevará a cabo cambios en la señalización de la Avenida Doutor Tourón, tras un informe de la Policía Local que así lo recomienda. En concreto, será en la intersección con López Cuevillas, donde se encuentran dos pasos de peatones y una ciclovía.

Ambos se encuentran afectados por una zona de servicios, cuya última plaza se encuentra pegada al último paso de peatones de la avenida, a la altura de la farmacia. Desde el cuerpo municipal señalan que dicha ubicación supone un perjuicio “para o campo de visualización dos condutores, xerando un risco para a seguridade de peóns e usuarios do carril bici”.

En este senrido, la Xunta de Goberno Local, en la primera sesión del presente mes, acordó que se modifique la señalización del lugar mediante la reserva de un espacio libre de cinco metros, justo antes del paso de peatones de Doutor Tourón situado delante de la farmacia.