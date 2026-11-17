Cartel del taller

El actor, director y autor Artur Trillo imparte el jueves, 19 de noviembre, un taller de teatro radiofónico en la Escola Oficial de Idiomas. Será a partir de las 17 horas en la Biblioteca del centro situado en la Rúa Ensino.

El objetivo de esta iniciativa, que tiene una duración aproximada de dos horas, es la de continuar con las actividades generadas a raíz del trabajo del grupo creativo ‘Café de Pota’, que consiguió para la EOI el premio de podcast de Radio na Biblio 2026. Artur Trillo es miembro de la compañía gallego Talía Teatro y cuenta con una extensa trayectoria en el sector.