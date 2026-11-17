Galiza Nova O Salnés recolle a pé de rúa as inquedanzas da mocidade de cara ao 29-N
A campaña ‘Caixa de correo de Galiza Nova’ desembarcou en Vilagarcía da man da formación xuvenil do BNG en O Salnés. A Iniciativa –que percorre diferentes cidades galegas– busca recoller directamente as preocupacións, necesidades e propostas da mocidade a pé de rúa baixo a pregunta: ‘Que che gustaría que o BNG defendese en Madrid?’.
O responsable da formación en O Salnés, Daniel Otero, sinala que Vilagarcía é unha das cidades máis dinámicas, pero que atravesa grandes problemáticas que “impiden emanciparse á mocidade galega: o traballo precario, os alugueiros a prezos desorbitados e un transporte insuficiente e que non artella o conxunto da comarca”.
A organización colocou unha carpa informativa na Praza de Galicia co obxectivo de “combinar a presenza física nas rúas coa participación activa da mocidade, facendo que esa non sexa unicamente destinataria da campaña, senón tamén protagonista na elaboración das demandas que se trasladarán ás candidatas e candidatos de Galiza Nova nas listas do BNG”.
Ao final da tarde houbo un encontro nun local hostaleiro da localidade coa ex secretaria xeral de Galiza Nova, Marta Gómez, que falou de ti a ti con simpatizantes e militantes sobre o proxecto nacionalista.