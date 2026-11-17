Vistas de la zona Gonzalo Salgado

La Policía Local de Vilagarcía detuvo a un hombre que amenazó a otro con un cuchillo. Los hechos ocurrieron en una terraza de la Rüa Brandariz, donde se encontraban ambos. Tras una discusión, el presunto agresor acudió a su domicilio para buscar un cuchillo, volviendo al bar presuntamente con la intención de amenazar.

Fue la rápida intervención de las dos patrullas de la Policía Local la que permitió interceptar al sospechoso en las inmediaciones del local, cuando todavía se encontraba en posesión del arma blanca, que fue incautada para su puesta a disposición judicial.