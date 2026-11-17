Estado del aparcamiento tras las fuertes lluvias Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía cerrará este miércoles y jueves el aparcamiento disuasorio de A Escardia para realizar tareas de mantenimiento. Las fuertes lluvias registradas a lo largo de los últimos días ocasionaron importantes problemas de acumulación de agua y barro en el estacionamiento. El objetivo de la administración local es corregir esa situación cuanto antes y evitar que el deterioro vaya a más.

Hoy mismo se colocó la señalización advirtiendo de que la parcela debía quedar vacía de coches con la intención de que los operarios municipales pudiesen empezar a trabajar a primera hora.

Para prevenir la creación de agujeros y facilitar la accesibilidad, se echará una capa de asfalto tratado y triturado a modo de garbanzo y que facilitará el drenaje del agua y la formación de lodazales. El pasado viernes ya se realizó una actuación de urgencia en los accesos para facilitar tanto el paso de vehículos como de personas.

Si los trabajos no se complican, el Concello espera que el aparcamiento vuelva a estar operativo este mismo viernes.

En todo caso, recuerdan desde la administración municipal, hay un parking gratuito a escasos metros, en la parcela que antiguamente ocupaba el Liceo Marítimo. También en Os Duráns, en la calle Aquilino Iglesia. Existe la alternativa de estacionar en el parking Xoán XXIII.