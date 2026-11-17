Besteiro estuvo en la Praza de Abastos vilagarciana Gonzalo Salgado

El líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, visitó Vilagarcía para pedir a cada persona el voto para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. Besteiro visitó el mercadillo y también la Praza de Abastos y sacó pecho a la hora de defender a su partido como el que ha promovido tanto la subida del Salario Mínimo Interprofesional como el de las pensiones. El socialista puso cifras sobre la mesa y aseguró que el incremento del SMI – aprobado en Consejo de Ministros– beneficiará a un total de 127.000 gallegos. De ellos, el 60% son mujeres. Besteiro subrayó la subida del sueldo a los trabajadores públicos y recordó que – al contrario de lo que les recriminaban partidos como PP y VOX– “medramos máis e producimos máis e mellor”.

El líder del PSdeG estuvo acompañado por el responsable del partido en la provincia de Pontevedra, David Regades. Este fue directo y apeló a ese 50% de votantes que “din as enquisas que nunca votarían á ultradereita”. A ellos se dirigió hablando de que “ se queren un goberno moderano, pídolles que confíen no PSOE”. Recordó el cuarto diputado en discusión en la provincia y arengó a los fieles para que hiciesen posible ganarles al PP el próximo 29 de noviembre. Regades subrayó que la fórmula para “seguir avanzando e creando emprego” es elegir la papeleta socialista.

Por su parte Tania García, número cuatro al Congreso de los Diputados y concejala en el gobierno vilagarciano, habló de que las políticas que ha llevado a cabo el gobierno de Sánchez “contribuíron a mellorar a vida dos vilagarciáns”. Habló no solo del incremento del salario mínimo, sino también del “reforzo dos servizos públicos e do incremento das pensións e das bolsas para os estudantes”. La socialista fue tajante y subrayó que “isto é avanzar, votar ao PP e a VOX é retroceder”. De ahí que hiciese también un llamamiento “á mocidade” al entender que “non é certo que toda estea do lado da ultradereita”.