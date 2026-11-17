Los populares se dieron un paseo por Vilagarcía en el reparto de papeletas

El candidato vilagarciano al Congreso de los Diputados, Juan Andrés Bayón, garantizó que el Partido Popular subirá las pensiones todos los años de acuerdo con el IPC y criticó la “política do medo” del PSOE. Bayón se dio un paseo por la capital arousana acompañado por Pedro Puy y aseguraron que el compromiso de Alberto Núñez Feijóo está recogido de forma específica en su programa electoral. “Para que os nosos maiores teñan o que merecen e polo que traballaron toda a vida e para que non perdan poder adquisitivo”. Tildan de “infantil” la posición del PSOE.