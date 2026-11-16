Fachada de la mansión Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía acaba de adjudicar la redacción de un estudio sobre la situación y el precio de mercado de la casa de los Duques de Terranova, con el objetivo de adquirir este inmueble para acondicionarlo como residencia y centro de día para personas mayores.

La Xunta de Goberno Local acordó adjudicar, el 2 de noviembre, la redacción del informe situado en el número 7 de la Rúa Valle Inclán a la empresa SPA Planeamento, SL, por un total de 6.987,54 euros (IVA incluido), la redacción del informe, un trabajo que se decide externalizar, explican en una resolución de Alcaldía, por la falta de medios en la plantilla municipal de Urbanismo, con solo dos arquitectos técnicos y un arquitecto.

Las actuaciones incluidas en este contrato incluyen una visita y toma de datos en la edificación, cuyo acceso deberá garantizar Ravella “nas debidas condicións de seguridade”; además, realizarán un estudio pormenorizado de la documentación aportada, la toma de datos sobre la documentación gráfica y escrita de la que se dispone y que facilitará la administración municipal; la valoración "do inmoble a prezo de mercado á data da redacción do informe”; una inspección visual de la edificación y un informe descriptivo del estado de conservación del histórico inmueble, que se ordenó construir a finales del siglo XIX.

El plazo de ejecución es dos meses y los trabajos no incluirán el levantamiento del estado actual de la edificación ni el de la parcela; así como la realización de ensayos o actuaciones diagnósticos; la redacción de proyectos de intervención; el cálculo, dimensionamiento o diseño de soluciones constructivas específicas; la valorización individualizada de las especies singulares que puedan existir en la propiedad, así como cualquier otro trabajo que no se recoja expresamente en el contrato.

Características del inmueble

La parcela que alberga la casa situada en A Comboa- rodeada de otras mansiones históricas-, cuenta con una superficie de 32.588 metros cuadrados, lo que supondría sumar al patrimonio municipal una zona verde de importantes dimensiones.

En cuanto a la superficie construida suma 2.160 metros cuadrados, repartidos entre cuatro viviendas- de entre 468 y 493 metros cuadrados-, y un almacén que tiene 238. Son un total de cuatro plantas, que se unen mediante escaleras, según las características que recoge la web del Catastro.

El alcalde, Alberto Varela, anunció hace unos meses la intención de comprar una parcela para hacer una residencia. Ya entonces, las dos opciones que se dieron fueron la de la iglesia de los Padres y la de A Comboa. La actuación es uno de los requisitos del resto de la izquierda para aprobar los Presupuestos, que contaron con el voto a favor de BNG y Esquerda Unida.

Los misioneros claretianos confirmaron a este medio que no se había registrado ningún contacto para comprar la iglesia situada en la Praza da Constitución, por lo que todo apuntaba a la parcela de A Comboa. El encargo de un informe para determinar el valor de mercado de la propiedad, que pertenece a varios herederos y que lleva años en venta, es un paso que así lo confirma.

Inicialmente, el gobierno local reservó una partida de 1,2 millones de euros para la compra del solar de la residencia, con la intención de posteriormente llegar a un acuerdo con la Xunta de Galicia para su construcción.

En todo caso, los plazos que se manejaban en un principio- las previsiones apuntaban a cerrar la compra en septiembre-, se vieron aplazados. Primero, por la burocracia del proceso, que implica que cada inversión del préstamo que la financia tenga que licitarse por separado, pero también por el recurso de una entidad crediticia al concurso de la operación. En este sentido, desde Ravella explicaron hace unos días que se está siguiendo el procedimiento habitual cuando se presenta alguna alegación o recurso, es decir, analizando la alegación la alegación a la exclusión de esta entidad- que se produjo por falta de documentación requerida en los pliegos del concurso-, y en breve tienen intención de informar a la mesa de contratación, con el objetivo de que emita una propuesta de adjudicación. En el momento en el que se cumpla este trámite y se firme la operación, será cuando se pueda comenzar con el siguiente paso, que es la licitación de cada una de las inversiones presentes en el crédito, entre las que se encuentra la parcela de la residencia. En este sentido, ya dieron otro paso desde Ravella: contratar el estudio del valor del solar con respecto al mercado inmobiliario actual.