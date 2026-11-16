Vilagarcía contrata el proyecto para conectar el Valdés Bermejo con la puerta marítima del Alobre

Un momento de las excavaciones que se llevaron a cabo en la zona Gonzalo Salgado

El gobierno local acaba de adjudicar al arquitecto Iago Fernández Puentes la redacción del proyecto para conectar el Castro de Alobre con su puerta marítima, que fue descubierta por la empresa A Citania mientras realizaba las excavaciones en la finca donde se construyó el Mercadona. Precisamente estos nuevos trabajos forman parte del convenio entre el Concello y la multinacional de alimentación. El contrato tiene un valor de 5.929 euros y el plazo de ejecución es de dos meses. El objetivo es conectar el nuevo espacio ganado con el parque Enrique Valdés Bermejo.

Además, el proyecto habilitará sendas que permitan visitar los restos de la antigua cetaria romana y la puerta marítima del antiguo poblado castrexo. Teniendo en cuenta que se trata de un yacimiento arqueológico, se proyectará una actuación blanda, explican desde Ravella. Así, se habilitará una senda que bordee los restos de la muralla del castro y de la factoría para facilitar su visita.

Asimismo, con el objetivo de garantizar la mínima afección al terreno, se propone el uso de pavimentos elevados desmontables, tipo pasarelas, en aquellas zonas en las que sea necesario, algo que se determinará en el proyecto de Fuentes.

Esta intervención se complementará con la musealización que el Concello tiene previsto realizar en la parcela de 1.016 metros cuadrados situada entre el Valdés Bermejo, el supermercado y la Avenida Valle-Inclán. La administración local ya dispone del proyecto, valorado en 125.000 euros, y está a la espera de que la Dirección Xeral de Patrimonio le dé el visto bueno para poder licitar los trabajos.

Además de estabilizar y garantizar la integridad física de los hallazgos arqueológicos, esta intervención prevé excavar una superficie de 35 metros cuadrados para facilitar la visualización de tres pilas de la antigua salazón y un tramo entre la cetárea y la puerta del castro hacia el mar. La actuación se acompañará de la colocación de paneles explicativos.

El gobierno local señala que, con estas dos intervenciones, se pretende “poñer en valor os restos exhumados e facilitar o seu coñecemento por parte da cidadanía, contribuíndo a divulgar a historia e as orixes de Vilagarcía”.

Una rampa que lo cambió todo

La aparición de la puerta marítima, con su rampa para las embarcaciones, cambió todo lo que se sabía hasta el momento sobre el yacimiento, incluyendo sus dimensiones. atada en el siglo V antes de nuestra era y separada por unos 170 metros de la cetárea romana (sobre el siglo IV de la era actual), lo primero en aparecer durante los trabajos ya realizados en 2019.

Es una estructura de 2,10 metros de ancho con una rampa por la que, en plena Edad de Hierro, entraban los barcos al Alobre. Cabañas, un muro de combustión sellado con berberechos que muestra que allí se cocinaba este manjar de la Ría, muestran la vinculación del Alobre y, por tanto, de los orígenes de Vilagarcía, con el mar y sus productos.

En un área superior, al sur de donde se encuentra la parte del castro excavada hasta ahora, trabajaron también los arqueólogos del CSIC-Incipit, ampliando aún más las dimensiones del yacimiento pero con dificultades en la detección de restos debido a la presencia de restos de botellón y otra basura. Este es uno de los retos que debe afrontar el Castro Alobre: ser un lugar de disfrute, conocimiento, cultura y divulgación, abierto a la población y, al mismo tiempo, de protección patrimonial.