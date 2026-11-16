Música, danza y el humor de Carlos Blanco para celebrar los 25 años de Diario de Arousa

Carlos Blanco, en bicicleta por Vilagarcía Gonzalo Salgado

Diario de Arousa celebra este 2026 su 25 aniversario y lo hace con quienes hace posible esta efeméride: sus lectores. El broche de oro a un año cargado de actividades será el 4 de diciembre, con una gran gala en el Auditorio en la que no faltará nada. Habrá música, habrá danza y habrá también mucho humor, el de Carlos Blanco.

El conocido actor vilagarciano será el conductor de un evento que comenzará a las 20 horas del viernes 4 en el salón de actos del Auditorio Municipal y que estará cargado de emociones. La entrada es gratuita, pero con invitación, que ya se puede recoger en las oficinas de Diario de Arousa, situadas en el primer piso del portal número 9 de la Praza de Galicia. Diario de Arousa apuesta por el talento local también en su gala, que contará con la actuación de la Escola de Danza Gema Pizarro, situada en el barrio de la estación de tren. Una academia especializada en ballet cuyo alumnado hará, en el escenario del Auditorio, una demostración muy especial de lo aprendido, con una sensibilidad artística y una destreza que, sin ninguna duda, encandilará al público. La directora del centro defiende la danza clásica como una forma de “regresar al cuerpo”, allí “donde habita todo”. Una fusión que se podrá ver en el Auditorio.

Alumnas de Gema Pizarro Cedida

Entrega de premios 'Arousáns do ano'

También vilagarciano es el presentador de la gala, siempre colaborador con Diario de Arousa. Carlos Blanco tiene tras de sí una importante trayectoria, que incluye giras por toda Galicia con espectáculos como ‘Somos criminais’, con funciones dobles y triples en su localidad natal, pero también participación en series tan conocidas como ‘Mareas vivas’, ‘Fariña’ o ‘Antidisturbios’, pero también en películas como ‘Volver’ o, recientemente, la entrañable ‘Rondallas’. Será el encargado de conducir una gala que contará con la actuación de César Romero, cantante y bailarín coruñés, forjado en las orquestas y que participó en programas como ‘La liga de las estrellas’ o ‘Land Rober’, ambos de la TVG. Recientemente actuó también en el homenaje a Juan Pardo organizado por el grupo El Ideal Gallego y la cadena pública y en el que demostró su gran conexión con el público. Durante la gala, se hará entrega de los premios 'Arousáns do Ano', que reconocen la trayectoria de colectivos, entidades y personalidades de las comarcas de O Salnés, Barbanza y Ulla-Umia.