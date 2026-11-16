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Vilagarcía

Comienza el montaje del árbol de Navidad de Vilagarcía

El encendido será el sábado 28 

Olalla Bouza
16/11/2026 19:55
Montaje del árbol
Montaje del árbol
Mónica Ferreirós
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Vilagarcía encenderá la Navidad el 28 de noviembre y la empresa Iluminaciones Santiaguesas ya ultima todos los detalles. La colocación del gran cono que presidirá la Praza de Galicia durante estas entrañables fiestas es uno de los más importantes y las tareas ya comenzaron. Esta misma mañana, contra viento y lluvia, los operarios trabajaban en la colocación de las bases, cuyo color se desvelará en un gran acto en el que no faltará de nada, ni el mismísimo Papá Noel, que nunca se pierde la inauguración de la Navidad en Vilagarcía.

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