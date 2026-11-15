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Diario de Arousa

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Vilagarcía

Semana de cogomelos en todos os eidos da man dos expertos da Cantarela

O Auditorio Municipal acolle dende este luns o ciclo de conferencias e o domingo 22 será a gran festa gastronómica na Praza da Peixería co combo perfecto de cogomelos e viño albariño

Fátima Frieiro
15/11/2026 18:25
A exposición de cogomelos frescos fíxose finalmente na Peixería
A exposición de cogomelos frescos fíxose finalmente na Peixería
Mónica Ferreirós
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A mellor semana do ano para os amantes da micoloxía arrinca precisamente este luns en Vilagarcía. Os expertos da asociación A Cantarela –que levan anos e anos escoitando e observando o monte– inician o ciclo de conferencias despois do éxito da súa exposición de exemplares frescos na Praza da Peixería. Unha mostra organizada ‘in extremis’, pero dun tamaño considerable, tendo en conta que a asociación pensaba que non ía ser posible recoller suficientes exemplares pola seca que levaba semanas afectando a Galicia.

En todo caso o groso da programación do Outono Micolóxico empeza este luns ás oito da tarde na sala de conferencias do Auditorio. Será cunha charla a cargo do presidente da asociación micolóxica e naturalista de Bueu, Santiago Corral. Será o encargado de falar dos principais cogomelos comestibles.

O martes será a quenda de José María Costa Lago –da asociación Pan de Raposo– que dará unha clase maxistral sobre os cogomelos tóxicos e sobre as confusións máis comúns, sobre todo para as persoas que se inician na actividade. O mércores será Julián Alonso Díaz –veterinario e membro da asociación Lucus– o que centrará a súa charla arredor do ‘boletus’ e a súa diversidade actual. O xoves o membro da Cantarela, Rubén García, porá o toque máis gastronómico falando dos cogomelos na cociña.

O domingo 22 será unha das grandes citas da temporada en Vilagarcía. A Praza da Peixería acollerá o gran festa gasstronómica con degustación de cogomelos e viño albariño. Será de 12 a 15:30 e terá o seu tradicional concurso de cociña con setas.

Este ano a clausura das xornadas está programada para o venres 27 no Auditorio Municipal. Ás sete e media será a presentación do audiovisual do Outono Micolóxico 2025 e saídas da primavera 2026. Ademáis haberá a entrega de premios. O Xantar Micolóxico é o domingo 29 no restaurante A Batea.

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