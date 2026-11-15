Rueda apela a quienes están “a nuestra derecha” y al “PSOE descontento” para que Feijóo llegue a Moncloa

El presidente de la Xunta clausuró el acto celebrado en el Salón García Mónica Ferreirós

Al “socialista descontento” y a “los que están más a nuestra derecha”. El Partido Popular hizo un llamamiento a los suyos para que “hablen y convenzan” a quienes todavía duden de a quién votar en las elecciones generales del próximo día 29. El Salón García acogió el mitin central de los conservadores con la presencia de un presidente, Alfonso Rueda, que insistió en que “cada voto cuenta” para llevar a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. El máximo titular de la Xunta de Galicia fue el último en intervenir en un acto que –aunque con la mirada puesta en las Generales– se tiñó de tintes muy locales debido a la proximidad de los comicios municipales de 2027. “Hace tres años ganamos aquí las elecciones y en mayo Ana Granja será la próxima alcaldesa de Vilagarcía”, afirmó Rueda. Aseguró que se “percibe el cambio” porque “la gente está harta y alucinada con cosas que nunca creímos que íbamos a ver”. El líder popular apeló al “sentidiño” y afirmó que Feijóo “no se va a olvidar de Galicia”, en contraposición –a su juicio– de lo que hizo Pedro Sánchez todos estos años.

Consciente de los resultados de las encuestas –a las que hizo referencia– Rueda habló de “tirar el voto” en el caso de optar por la papeleta de VOX. “No van a sacar diputado y nos lo van a sacar a nosotros”, advirtió.

Lo municipal predominó sobre todo en las intervenciones de la portavoz local, Ana Granja, y del candidato a diputado, Juan Andrés Bayón. La primera habló abiertamente de “un cambio necesario, primero en España y después en Vilagarcía”, jugando con el lema que el PP ha elegido para esta campaña. Fue ella la que hizo un repaso por “las cosas que prometieron desde el Gobierno central que iban a hacer en la ciudad y que no hicieron nada” y habló de Varela como líder de “un gobierno agotado y sin hoja de ruta”. Granja enlazó esta idea con las Generales, indicado que “cuando hay un gobierno en España que respeta a Galicia, todo es más sencillo. Feijóo conoce la Ría de Arousa, conoce O Salnés. No lo tiene que buscar en un mapa”. Pidió a los presentes que “esta ilusión no se apague después del 29 porque en Vilagarcía el cambio ya está en la calle”.

Bayón apeló también al vilagarcianismo para ser el más aplaudido del mitin. Habló de la necesidad de “volver a ser a oitava cidade de Galicia, como eramos antes de que chegase Varela” y de “proxectos parados”. “Agora é o momento de cambiar as cousas dende a presidencia do Goberno. Temos que recuperar o rigor e a xestión fronte á corrupción e os pactos que venden a España”, subrayó.

Él nombró el “espírito da Selección Española de fútbol, que nos uniu a todos pese ás nosas diferencias” y no se dejó temas en el tintero hablando de Ceuta, del tren y criticando la “superioridade moral da esquerda. Hai que derribar ese muro que nos confronta”. En el acto hubo presencia de populares de comarca y también intervino Julio Comesaña, número 1 de la lista.