Mar Viqueira | “No me gusta que se diga que a Cáritas va cualquiera porque no es verdad”

Mar Viqueira es la directora de Cáritas Interparroquial de Arousa desde 2021, pero su vinculación comenzó en 2008, cuando empezó a ser voluntaria en el ropero que existía entonces en Vilagarcía. Hoy nos cuenta cómo ayudan a los que lo necesitan.

¿Qué le enganchó de su experiencia como voluntaria?

La labor del voluntariado es muy comprometida, tienes que tener esa parte de humanidad, de abrir tu corazón. En ese momento al ropero venían las personas a buscar la ropa y tratabas mucho con ellas. Empiezas a acercarte cada vez más a esa realidad y eso es fundamental. Después estuve formando parte de la directiva con Paco, el anterior director, y cuando falleció decidí dar el paso porque alguien tenía que continuar con esa labor tan importante que había hecho él durante 17 años. Y aquí estoy, desde 2021.

¿Cuántos voluntarios tienen ahora mismo en Arousa?

Nuestra Cáritas Interparroquial abarca 27 parroquias, cinco ayuntamientos. En todas las parroquias tenemos equipos de Cáritas con voluntarios. En las instalaciones centrales que tenemos en Rosalía de Castro hay alrededor de unos 100 voluntarios. Este verano tuvimos muchos jóvenes que ahora están estudiando y que volverán para la campaña de Navidad. Cada uno aporta lo que puede.

¿Qué otras maneras de colaborar hay, además del voluntariado?

Afortunadamente tenemos muchas colaboraciones: algunas son de personas particulares, socios que aportan una cantidad al mes, trimestral o anual. Otras son de personas anónimas que hacen donaciones. También tenemos colaboración de empresas, algunas de ellas con dinero y otras con alimentos. Además, hace poco la comunidad de vecinos acordó hacer una reparación que necesitábamos. Las personas son muy generosas y eso es fundamental en Cáritas. Hay muchas personas a las que ayudar y en esta vida todos tenemos que aportar algo a la sociedad.

¿Cuál es la necesidad que más detectan entre las personas?

La vivienda es una necesidad tremenda. Hay muchas personas que viven en la calle. Les está afectando muchísimo los precios y que el alquiler vacacional les impide tener una vivienda todo el año. El hogar es tu seguridad, lo que te va a estabilizar, y sin él es muy difícil conseguir eso.

¿Cómo puede ayudar Cáritas a las personas sin hogar?

Ya desde el año 2005 tenemos en San Cibrán una casa de acogida donde viven 14 personas. Allí les acompañamos para conseguir la inserción laboral, tener su hogar y estabilizarse. Tenemos también una casa en A Illa de Arousa, que era la rectoral, donde ahora están viviendo dos familias. Vamos a intentar ayudar a más familias en lo que podamos. Sería un sueño que todas estas personas que vienen, consigan un hogar.

¿Y cómo se decide qué familias van a esas casas y quién no?

Eso es un proceso muy importante y serio, pero también muy humano, para el que tenemos buenísimos profesionales. Son un psicólogo y una educadora social, que se ocupan de hacerles una entrevista y valorarlos para saber cuál es su situación real.

Cuéntenos todos los servicios de ayuda que ofrece Cáritas .

El ropero ya no existe como tal, ahora tenemos una tienda de Arroupa en la calle Castelao. Es mucho más digno atender a una persona de esa manera y también es una empresa de inserción laboral, con lo cual estamos ayudando a que las personas encuentren su camino. Además, tenemos el servicio de comedor social que está abierto los 365 días del año. Les damos desayuno, comida y cena. Atendemos a una media de 50 o 60 personas al día, pero es verdad que se ha incrementado muchísimo este año. Por otro lado tenemos el comedor sobre ruedas, que funciona de lunes a viernes, con el que intentamos acercarnos a personas vulnerables que no pueden cocinar o salir de su domicilio y les llevamos la comida, además de hacerles acompañamiento. Tenemos también el departamento de formación y empleo para ayudarles a encontrar un trabajo digno. Este año llevamos tres cursos realizados y falta uno por hacer. Finalmente está el departamento psicológico, donde las escuchan y les dan ciertas pautas. Aparte de todo esto, tenemos duchas, un servicio de lavandería y un pequeño ropero de emergencia.

Sobre la ropa. ¿Cuál es el proceso desde que la depositamos en los contenedores de la calle hasta que llega a quien las necesita?

Ese proceso lo gestiona Arroupa. En los contenedores se mete la ropa que uno no usa, no la que uno no quiere porque está en mal estado. Después de la recogida, esa ropa se lleva a una nave en Santiago y allí se higieniza y se clasifica. Clasificar la ropa es un trabajo tremendo porque viene de diferentes tallas y colores, de niño, de hombre, de mujer, zapatos, pantalones, chaquetas... Después se envía a las tiendas y se vende a precios simbólicos.

La comida que sirven en Cáritas, ¿cómo llega a ustedes?

Viene de donaciones de grandes superficies, colegios, particulares, empresas, asociaciones... Todo eso tiene una trazabilidad y se clasifica. Además los menús están supervisados por nutricionistas.

¿Hay vergüenza de ir a Cáritas a pedir ayuda?

Cuando viene una persona es que ha tocado fondo. No me gusta cuando oigo que “a Cáritas va cualquiera”. No es verdad. Es muy difícil pedir ayuda y detrás de una necesidad puede haber muchas más y más importantes.

Cáritas está vinculada a la Iglesia y eso genera reticencia en algunas personas. ¿Qué les diría?

Somos cristianos y formamos parte de la Iglesia, pero vienen muchísimas personas que no lo son, no sólo a pedir ayuda sino como voluntarios, y no preguntamos nada, no nos importa. Es una persona y lo primero es que recupere su dignidad. Y a los voluntarios también, les abrimos las puertas.