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Vilagarcía

Castes satisface a los paladares exigentes y se consolida como feria referente en el sector

Expertos y público d e a pie participaron en la jornada central, que aglutinó a caldos llegados de diferentes países

Fátima Frieiro
15/11/2026 22:23
El alcalde y miembros de la Corporación y del gobierno local hicieron un brindis oficial en Castes
El alcalde y miembros de la Corporación y del gobierno local hicieron un brindis oficial en Castes
Mónica Ferreirós
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Con la mirada ya puesta en la décima edición la Feria Internacional del Vino de Galicia ‘Castes’ ha demostrado estar más que consolidada. El evento celebró en la Praza de Abastos su jornada central con cata de vinos, comentarios técnicos y un espacio de intercambio y de descubrimiento de los últimos proyectos del mundo vitivinícola. Pese a ser una feria en la que abundan los expertos, hasta Vilagarcía se acercaron también los llamados ‘winelovers’ o –lo que es lo mismo– amantes del buen vino y con ganas de probar fórmulas diferentes para contentar a sus paladares.

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El Castes contó a media mañana con visita institucional del alcalde y de varios miembros de la Corporación y del gobierno local, que participaron en el brindis oficial que puso como el punto de inicio a una jornada que se prolongó durante todo el domingo.

La feria –más que consolidada– permitió a las personas participantes disfrutar de los caldos de más de siete países, de bodegas pequeñas y artesanas que –en otro contexto– posiblemente no tendrían opción de conocer. La interacción entre profesionales del sector y público de a pie es otro de los pluses de un certamen que va ganando en participación año tras año.

Cabe recordar que el Castes es mucho más que una feria vitivinícola. De hecho la marca aglutina también el festival celebrado en la Praza da Peixería con cabezas de cartel reconocidas y la entrega de premios a los mejores caldos en diferentes categorías. El mejor vino de la feria Castes 2026 se quedó en casa, en la comarca do Salnés, el ‘Alma de Mar’ de Albamar.

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