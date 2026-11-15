Arde por completo un turismo estacionado en la vía pública en la Rúa Ameal

Imagen del estado del vehículo tras el incendio

Efectivos de los servicios de Emerxencias y de los Bombeiros do Salnés fueron los encargados de extinguir las llamas que calcinaron casi por completo un vehículo estacionado en la Rúa Ameal, en Sobrán. Pese a la rápida intervención, el turismo sufrió importantes daños materiales.

Efectivos de la Policía Local cortaron el tráfico y perimetraron la zona para que pudiesen actuar los servicios de extinción. Ahora es la Policía Nacional la que investiga si el incendio se originó por un fallo mecánico o si fue intencionado.