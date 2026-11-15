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Vilagarcía

Arde por completo un turismo estacionado en la vía pública en la Rúa Ameal

La Policía Nacional investiga si el fuego se originó por un fallo mecánico o si fue intencionado

Fátima Frieiro
15/11/2026 12:49
Imagen del estado del vehículo tras el incendio
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Efectivos de los servicios de Emerxencias y de los Bombeiros do Salnés fueron los encargados de extinguir las llamas que calcinaron casi por completo un vehículo estacionado en la Rúa Ameal, en Sobrán. Pese a la rápida intervención, el turismo sufrió importantes daños materiales.

Efectivos de la Policía Local cortaron el tráfico y perimetraron la zona para que pudiesen actuar los servicios de extinción. Ahora es la Policía Nacional la que investiga si el incendio se originó por un fallo mecánico o si fue intencionado.

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