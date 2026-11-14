Estos son los vinos que ganaron en el Castes 2027

La entrega de los galardones fue en el Mercado de Abastos Mónica Ferreirós

Castes ya tiene a los ganadores de su edición de 2027 y el mejor vino de la feria de este año se queda en casa, en la comarca de O Salnés. El caldo ‘Alma de Mar 2022’, de la bodega de Castrelo (Cambados) Albamar, se ha erigido como el mejor vino de la feria que este domingo celebra su jornada más especial.

La primera planta de la Praza de Abastos acogió una cata guiada – a cargo del director de Castes, José Dieste– y la entrega de galardones en las diferentes categorías. El caldo de Cambados también se llevó el primer premio en la modalidad de ‘Blanco de añada’, mientras que la plata fue para ‘O bocoi vello Nanclares y Prieto 23’ y el tercer puesto para ‘Amodiño 2020’ de Eladio Piñeiro.

Albamar también se llevó el primer puesto en la modalidad de ‘Espumoso’ por su ‘Ancestral’. En esta categoría también triunfó –de Castrelo– el ‘Aquelarre’ de Constantina Sotelo y el tercero se quedó en casa con ‘Flor de Carmen Millesime’, de Eladio Piñeiro de Vilagarcía y premiado en otras modalidades.

El mejor ‘Tinto de añada’ fue para ‘Viladequinta Bodega O Cabalín 2022’ de Valdeorras; el segundo premio en esta modalidad para ‘Saíñas sinuoso 2021’ de Espasantes y el tercero para ‘Alacrán 2020’ de Iria Otero.

En la categoría de ‘Tinto’, Albamar se llevó el primer puesto con el ‘AAA 2024’; el segundo fue para “Simple Pablo Soldavini 2024 y el tercero para ‘Son de Arrieiro 2022’, de Xulia Balde.

Por ‘Elaboración especial’ el ‘Esox Escudeiro 2012’ fue el ganador seguido del ‘Ricon xeo 2025’ y el ‘Cabaqueiro Adega Pateira 2024’. En ‘Blanco’ ganó el ‘Arruxo 24’ de Fran Bendaña y Olga Verde; el segundo el ‘Alebrije blanco 2024’ y el tercero ‘Mytilus 2024’ de Adega Pombal.

El día grande de la feria para los amantes de los mejores caldos es este domingo. Más de 400 profesionales del sector y más de un centenar de bodegas ofrecerán sus mejores caldos en la primera planta de la Praza de Abastos. Una oportunidad para disfrutar de una experiencia única en un mismo espacio con propuestas arriesgadas y para el gusto de todos los paladares.