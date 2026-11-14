El PSOE promete usar la parcela de la Guardia Civil para vivienda pública

Los socialistas comparecieron frente al cuartel vilagarciano Mónica Ferreirós

El PSOE compromete –si gobierna tras los comicios del 29– el uso de la parcela que ocupa la Guardia Civil de Vilagarcía para la construcción de vivienda pública. Los candidatos socialistas por Pontevedra, Abel Losada y Tania García, detallaron a pie de cuartel que defenderán en Madrid la reversión de los terrenos que, en su día, el pueblo vilagarciano cedió al Estado para la construcción de las instalaciones de las fuerzas de seguridad. “A curto ou medio prazo este servizo irá para Cambados e este inmoble, que foi construído na década dos 60, quedará baleiro”, explicó García.

Una oportunidad –entiende el PSOE– para que esa pueda albergar la construcción de nuevas viviendas. La vilagarciana criticó la política de los conservadores y recordó que “Feijóo fala moito, pero cando foi presidente da Xunta de Galicia non construíu nin unha sola vivenda. En Vilagarcía as últimas foron durante o goberno de Emilio Pérez Touriño, en Desamparados”. Tanto ella como el cabeza de lista por la provincia, Abel Losada, reconocieron que el acceso a un techo es uno de los principales problemas y retos que tiene el futuro gobierno estatal sobre la mesa.

Tania García asegura que continuará como teniente de alcalde aunque salga diputada el 29

Losada indicó que en ocho años de Pedro Sánchez en la Moncloa se “desenvolveu un proceso lento, pero cohrente e con sentido político” en materia de vivienda. Recordó la aprobación de la primera “lei de vivienda da democracia” y también el posterior plan que implica no solo al Gobierno, sino también a las autonomías. “Pedimos aos gobernos autonómicos do PP que se poñan as pilas e aporten a súa parte”, declaró el socialista. Criticó duramente las promesas del líder conservador alegando que “non existen os milagros. Non é posible construír en catro anos un millón de vivendas tal e como está a situación do sector. É un brinde ao sol”.

Tania García aprovechó el acto de partido para aclarar que, aunque salga diputada, continuará como concejala y teniente de alcalde en Vilagarcía.