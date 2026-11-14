El Coro Liceo, 45 años poniendo cara, voz y alma a una formación que “es familia”

José Luis Sanz, Fina Álvarez, Carlos Álvarez Puga, Pepe Álvarez, Pili Barros y Gustavo Rolán son los que siguen desde los inicios de la formación Gonzalo Salgado

No hay un refrán que diga que las voces que cantan juntas, permanecen juntas. Pero de existir, sería el que se aplicaría como anillo al dedo al Coro-Liceo de Vilagarcía. La formación cumple en este 2026 nada más y nada menos que 45 años de vida. Los mismos que Pepe Álvarez, José Luis Sanz, Pili Barros, Fina Álvarez, Carlos Álvarez Puga y Gustavo Rolán llevan uniendo sus voces en un proyecto al que vieron nacer y que sienten como propio. Ellos están desde el inicio del proyecto y permanecen en él con las mismas ganas que el primer día.

Lo cierto es que todos recuerdan a la perfección los inicios de la formación. “Fue de la mano del párroco Alfonso Lafuente y cuando Enrique Jiménez era presidente del Liceo”, relata José Luis Sanz. En todo Vilagarcía solo había una coral, la Máximo Patiño de Vilaxoán y un cartel colocado en la sede liceística buscaba voces para configurar una nueva. “Nin 12 persoas viñeron”, apunta el ahora presidente del coro, Pepe Álvarez. Aquel tímido inicio tendría más fuerza ya en los años 80 cuando buena parte del coro parroquial de la iglesia Santa Eulalia – del que formaban parte algunos de estos seis vilagarcianos– decidió unirse al proyecto de Alfonso Lafuente.

Ellos son el alma y la emoción de una formación que, en marzo, estará con otros coros en el Auditorio de Galicia, en Santiago, con ‘Carmina Burana’

El primer concierto lo darían el 12 de diciembre de 1981 en el auditorio de la sede del Liceo Marítimo en Ravella – hoy desaparecida–. “Fora algo curto, con panxoliñas. Á xente gustáralle moito”, indican estos seis componentes. Fue el arranque perfecto para que la formación no hiciese más que crecer, tanto en componentes como a nivel profesional. “El salto de calidad lo dimos cuando Margarita Guerra vino a dirigirnos en el año 1985”, recuerdan. Ella estuvo 32 años con ellos y sembró en todos la forma de cantar más profesional y la que los llevaría a pisar escenarios que –a priori– no podrían imaginar ni de lejos.

“Aí xa empezamos a falar de palabras maiores, a interpretar por exemplo o ‘Requiem de Mozart’ ou óperas en diferentes escenarios non só en Galicia, senón tamén por Portugal e outros puntos de España”, indican orgullosos.

Eso sí, hablan de que el trabajo era “duro, moi duro, recoñecemos que para facer estas producións hai que ter un gran espírito de sacrificio”. En la memoria de todos ellos hay viajes para actuar en Lisboa, en O Porto o en Óbidos. “El de Óbidos fue un concierto precioso, cómo íbamos vestidos, todo.”, subraya Fina Álvarez. El ‘Carmina Burana’ en Lisboa, en el castillo de San Jorge, también quedó grabado para todos ellos.

“Siempre digo que, si no hubiese estado en el Coro Liceo, mi vida habría sido mucho peor. Recomiendo a todo el mundo que se apunte”, señala con emoción Carlos Álvarez Puga

“Hablamos de que eran horas y horas de ensayo. No solo cuando quedábamos todos juntos, sino también después en casa para hacernos con obras que eran en frances o en italiano, por ejemplo”, explican. Pepe Álvarez relata que “todos íbamos a la playa del Terrón, en Vilanova, con nuestros cascos y escuchando para aprendernos las obras”. Una pasión que tenían que combinar con su familia, con sus trabajos y con el resto de aficiones. “Y había tiempo para todo”, relatan.

Esas experiencias por escenarios de primer nivel los llevaron a elaborar producciones propias. “A primeira foi a zarzuela ‘La Gran Vía’, aquí en Vilagarcía hai xusto 20 anos”, dicen. Después llegarían otras como ‘Agua, azucarillos y aguardiente’ y ‘El barbero de Lavapiés’. También la recuperación de las “Tres zarzuelas gallegas”. Las producciones propias incluyen el vestuario, el maquillaje y el atrezo. Cuando eran externas “nos vestían auténticos profesionales, de primer nivel”. Eso sí, presumen de que “se sorprendían de que nosotros estábamos a la altura”.

“En un mes llegábamos a hacer siete u ocho conciertos”. Propuestas agotadoras, pero reconfortantes. Tras Margarita Guerra llegarían otras directoras. Sonia Bouzada, “que estuvo con nosotros tres años”, María Domínguez y ahora Josefa Dorado, que es la que lleva las riendas. “La pandemia nos hizo mucho daño. Fue cando algunos dejaron y no volvieron”, reconocen. Otros –como ellos– siguieron al pie del cañón.

En sus ojos siguen el brillo y las ganas del primer día. “En marzo imos estar no Auditorio de Galicia, en Santiago, cinco coros con ‘Carmina Burana’. Vai ser un gran espectáculo e queremos que veña tamén a Vilagarcía”, señalan.

Ahí ya no estará Carlos Puga. “Ahora me falla el oído y no puedo”, dice. Eso sí, se siente igualmente parte de la formación. “Siempre digo que, si no llego a estar en el coro, mi vida habría sido mucho peor. Recomiendo a todo el mundo que se meta”. Todos, sin excepción, asienten con la misma emoción. Esa continúa totalmente intacta.