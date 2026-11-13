Vilagarcía licitará la compra de la parcela para la residencia en cuanto resuelva la alegación al préstamo

La casa de los Duques de Terranova es la opción que cobra peso para la compra de la parcela Mónica Ferreirós

El Concello de Vilagarcía licitará la compra de los terrenos para la residencia en cuanto resuelva la alegación presentada al préstamo para inversiones acordado por el Pleno. Cada uno de los proyectos deben salir a contratación por separado, incluida la partida de la parcela, que tendrá procedimiento público aunque las vistas de la administración municipal estén puestas sobre unos terrenos, ya que así lo exige la legislación vigente.

El gobierno local mantuvo contactos con la propiedad de una de las parcelas que se puso sobre la mesa y que todo apunta a que sería la de los Duques de Terranova, ya que los misioneros claretianos indicaron que no se había ningún diálogo con respecto a la iglesia de los Padres, otro de los solares barajados.

En cualquier caso, los plazos que se manejaban en un primer momento se fueron aplazando. En primer lugar por la burocracia propia del proceso, que implica que cada inversión tenga que licitarse, pero también por el recurso presentado por una entidad crediticia a la operación crediticia por 4,1 millones.

Aprobación en el Pleno

Desde el Concello señalan que la licitación está siguiendo el procedimiento habitual cuando se presenta alguna alegación o recurso, es decir, analizando la alegación a la exclusión de esta entidad- que se produjo por falta de documentación- y en breve se informará a la mesa de contratación, para la emisión de una propuesta de adjudicación. Al igual que con los pliegos, también deberá ser aprobada por el Pleno de la Corporación.

En el momento en el que se cumpla este trámite y se firme la operación, será cuando se pueda comenzar con el siguiente paso, es decir, la ejecución de todas las inversiones previstas en el crédito. Incluyen, además de la compra de los terrenos para la residencia, la adecuación del local de los servicios sociales o el pago de la anualidad de la ampliación de la depuradora, entre otras cuestiones.

En algunos casos, lo que se licita son las redacciones de proyecto, en otros la elaboración de pliegos y en otros la licitación, por lo que cada caso se aborda de forma individual. En cualquier caso, la intención del ejecutivo que preside el socialista Alberto Varela es la de agilizarlo al máximo posible, teniendo en cuenta eso sí los procedimientos y plazos legales.

“Áo goberno local é a quen máis lle interesa axilizar as inversións para que a cidadanía poida beneficiarse canto antes das melloras que suporán esas inversións”, explican desde Ravella. En el caso concreto de la residencia, también con la intención de que “a Xunta se poña canto antes mans á obra”, al tratarse de una demanda clave para el gobierno local, ante la escasez de plazas públicas.