Las obras de O Con no avanzan tras un nuevo traspiés en el cauce fluvial

A los trabajos todavía les falta mucho en la zona de Valle-Inclán Mónica Ferreirós

Los técnicos encargados del proyecto de mejora del saneamiento en el entorno del río de O Con ya advirtieron desde el primer momento que conectar los tanques de tormenta de la avenida Valle-Inclán con la red en el entorno de la Praza de Abastos iba a ser todo un reto y una auténtica obra de ingeniería. Los trabajos se han complicado, por lo que los plazos que se manejaban inicialmente –y que fueron modificados en varias ocasiones– ya no se cumplirán.

Las lluvias han provocado problemas en la conexión entre los dos márgenes del cauce fluvial y – si continúan las precipitaciones, algo que parece más que probable– la actuación podría retrasarse todavía más. Cabe recordar que justo en este punto la obra está condicionando la celebración del mercado semanal. De hecho algunos de los puestos que habitualmente están pegados al río tuvieron que moverse para facilitar la presencia de la maquinaria pesada y de los obreros.

En todo caso no es Valle-Inclán el único punto conflictivo en la obra. En el caso de la explanada delantera de Fexdega –en la que se ubican los otros tanques de tormenta– los plazos que se habían barajado eran entre junio y julio de este mismo año. De momento esa zona –que combinará espacios verdes con el habitual aparcamiento– sigue cerrada y sin visos de una apertura inmediata.

Una inversión millonaria

Cabe recordar que la Xunta de Galicia invierte en la obra de saneamiento millones de euros, con el objetivo de –en caso de vertidos al cauce fluvial– evitar que estos lleguen a la Ría de Arousa. Así las cosas esta obra se complementará también con la ampliación de la Estación Depuradora de Augas Residuais de Ferrazo, que en ese caso se financiará de forma conjunta entre la administración autonómica y el Concello de Vilagarcía.

Tras la actuación en O Con queda pendiente además la mejora de los espacios destrozados por la actuación.