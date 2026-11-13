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Vilagarcía

La PO-548 entre Bamio y Catoira registra dos accidentes en apenas unas horas

Los usuarios denuncian la alta siniestralidad

Olalla Bouza
13/11/2026 17:52
Intervención en la zona
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Dos accidentes en una misma mañana en la PO-548 despiertan de nuevo las críticas de las personas usuarias sobre su seguridad vial. No es la primera vez, durante este año, que los conductores reclaman medidas por la elevada siniestralidad de la carretera que une Vilagarcía con Catoira, especialmente en la curva de Bamio.

Allí se produjo el primero de los accidentes de esta mañana, que consistió en una salida de vía y vuelco de un turismo, a la altura del punto kilométrico 15. El coche circulaba en dirección a Pontecesures y la persona conductora y única ocupante resultó ilesa, pese a que el coche quedó volcado.

Hasta la zona se desplazaron dos patrullas de la Policía Local de Vilagarcía para las primeras diligencias, protección, señalización e identificación. Una vez que se personó en la zona la Guardia Civil de Tráfico, que es la que tiene competencias en este vial, los funcionarios municipales le dieron traslado de lo realizado. Además, también hubo movilización del Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil y de los Bomberos.

No es el primer vuelco con el que se encuentran las personas que utilizan la vía a lo largo de este invierno. El siguiente tuvo lugar pocas horas después, ya hacia el mediodía, a la altura de A Pedra, en el término municipal de Catoira.

El tramo entre el municipio vikingo y Vilagarcía está incluido entre los puntos negros de concentración de accidentes señalados por la Xunta de Galicia, por lo que los usuarios reclaman medidas.

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